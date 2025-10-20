Benevento: venerdì Catello Maresca presenta il libro su Falcone Al Pala Miwa evento dedicato alla promozione della cultura Antimafia

La città di Benevento si prepara ad accogliere un'importante iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e alla memoria di Giovanni Falcone, una delle figure più emblematiche della lotta alla mafia.

Venerdì, 24 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso il Pala Miwa, in Via Don Luigi Sturzo 9, avrà luogo la presentazione del libro "Il Genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere", con la presenza dell’autore, il Magistrato Anticamorra Catello Maresca.

L'evento è organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale La Casa Blu Aps, in collaborazione con Unica - Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia, con l’Associazione Sannio Valley e con il prezioso sostegno di Miwa Energia.

La presentazione è pensata come un momento di dialogo e formazione rivolto alle giovani generazioni. Infatti, protagonisti della mattinata saranno gli studenti universitari e degli Istituti di Scuola Superiore della provincia di Benevento. L'incontro offrirà loro l'opportunità unica di confrontarsi direttamente con l'autore, il Magistrato Catello Maresca, da anni impegnato in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata.

Attraverso le pagine del suo libro, Maresca non solo ricostruisce il metodo investigativo e il rigore morale di Giovanni Falcone, ma ne attualizza il pensiero, sottolineando l'importanza del "dovere" come principio guida per ogni cittadino. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di stimolare una riflessione profonda sui valori della giustizia, della responsabilità individuale e collettiva e sull'importanza di un impegno civile quotidiano contro ogni forma di illegalità.

“Giovanni Falcone – afferma il Magistrato e Autore del libro Catello Maresca - e’ stato un Genio italiano, nel settore della Giustizia e dell’Antimafia. Scrivere di lui, dopo che lo hanno fatto quasi tutti, amici, nemici e finti amici, è stato complicatissimo. Perciò ho provato a farlo non con la mente, ma con il cuore: quello di un ragazzo che è cresciuto nel suo mito, che ha creduto al suo esempio, che ha seguito il suo modello e che ha avuto la fortuna di svolgere la sua stessa missione e di farlo con grande passione ed amore. Grazie Giovanni, orgoglio italiano, ovunque tu sia”.

“Siamo convinti – aggiunge Sante Attolini, Presidente de La Casa Blu Aps - che per costruire una società più giusta sia fondamentale partire dai giovani. Questo evento vuole essere un seme piantato nelle coscienze delle future classi dirigenti del nostro territorio, un invito a conoscere e a fare propria l'eredità di uomini come Giovanni Falcone, il quale sosteneva che le mafie si combattono prima nelle aule della scuola e poi nelle aule di tribunale, poiché è proprio partendo dai giovani che si costruiscono adulti consapevoli e capaci di dare manforte contro ogni forma di violenza e di sopraffazione”.

Catello Maresca, già Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Napoli, è docente di Procedure di Contrasto alla Criminalità Organizzata presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha partecipato alle indagini che hanno portato all'arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all'operazione Gomorra, dedicata alla repressione del traffico internazionale di merce contraffatta; ha rappresentato l’accusa nel processo al cosiddetto "gruppo Setola", che hanno condotto alla cattura, tra gli altri, del mafioso Giuseppe Setola. Nel corso delle sue attività investigative ha subito più volte minacce di morte da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che lo costringono a vivere sotto scorta dal 2008.