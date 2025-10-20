Forestazione: i sindacati chiedono tavolo al Prefetto I ritardi nel pagamento delle retribuzioni stanno generando disagio profondo

Le Organizzazioni Sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, facendo seguito alla nota congiunta inviata in data 8 ottobre a Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento, tornano a sollecitare con forza un intervento urgente per affrontare la grave situazione che da mesi interessa il comparto idraulico-forestale del Sannio.

I ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori degli Enti Delegati – Province e Comunità Montane – stanno generando un disagio sociale profondo, con il rischio concreto di tensioni non più governabili. Nonostante le interlocuzioni avviate e le criticità già evidenziate pubblicamente nel corso dell’incontro dell’11 settembre presso la Rocca dei Rettori, le risposte istituzionali continuano a mancare.

Alla luce dello stato di agitazione proclamato il 7 ottobre, le scriventi OO.SS. hanno formalmente richiesto al Prefetto di Benevento la convocazione urgente di un tavolo di confronto, alla presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie, dei Presidenti degli Enti Delegati e di ogni altro soggetto ritenuto utile alla risoluzione della vertenza.

Serve un tavolo subito – dichiarano i rappresentanti sindacali – per dare risposte concrete a centinaia di lavoratori che da mesi attendono lo stipendio e il riconoscimento della propria dignità professionale. La forestazione non può essere abbandonata: è presidio ambientale, sicurezza territoriale, lavoro qualificato. Le istituzioni devono ascoltarci.

I sindacati restano disponibili al confronto, ma non escludono ulteriori iniziative di mobilitazione qualora non si registrino segnali tangibili di cambiamento.