Giovedì al Museo del Sannio si presenta il progetto Cromo Presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento

Giovedì alle ore 15 presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento si terrà l’evento di divulgazione del progetto ‘CROMO – CROwdsourced MOnitoring of distributed Cultural Resources’ – Monitoraggio partecipato e distribuito delle risorse culturali. L'iniziativa, finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR e coordinata dal Centro Regionale Information Communication Technology - CeRICT scrl attraverso il socio Università degli Studi di Salerno, coinvolge due aziende innovative, Cityopensource e QuantumNet, ed è dedicata allo sviluppo di strumenti innovativi per il monitoraggio partecipato del patrimonio culturale distribuito sul territorio.

Dopo il benvenuto di Francesco Nardone, Responsabile Relazione Istituzionali di Futuridea e i saluti del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Professor Vittorio Scarano dell' Università degli Studi di Salerno illustrerà le finalità e gli obiettivi del progetto. Si parlerà poi di Via Appia come patrimonio di comunità con Alfonso Santoriello, del CeRICT – Università di Salerno e dell'App CROMO con Carmine Spagnuolo. Poi si discuterà di Crowdsourcing come strumento di monitoraggio partecipato dei Beni Culturali con Ilaria Vitellio e Gaetano Calvano ed infine di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento e la classificazione dei danni

nel Beni Culturali con Alfredo Troiano. L'evento si concluderà con la presentazione dei prossimi passi del progetto, delineando le future attività e sperimentazioni sul territorio.

“CROMO – CROwdsourced MOnitoring of distributed Cultural Resources” è un progetto innovativo che unisce tecnologia e patrimonio culturale che punta a valorizzare i beni culturali diffusi attraverso l’uso delle tecnologie digitali.