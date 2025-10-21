Protocollo d’Intesa tra CRT Campania e ASL Benevento: Al via la collaborazione per la formazione dei medici prelevatori di cornee

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa 2025–2026 sottoscritto tra il Centro Regionale Trapianti (CRT) della Regione Campania e l’ASL Benevento, ha preso il via oggi, 21 ottobre 2025, la prima edizione del corso di formazione per medici prelevatori di cornee, promosso dal CRT Campania.

L’ASL Benevento, attraverso la propria U.O.C. Servizio Veterinario – B, partecipa al progetto fornendo materiale biologico di origine animale necessario per le esercitazioni pratiche, nel pieno rispetto delle norme igienico–sanitarie e di sicurezza.

“Il Protocollo d’Intesa con il Centro Regionale Trapianti – dichiara il Direttore Generale dell’ASL Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa – rafforza la collaborazione tra le strutture sanitarie della Campania e valorizza le competenze dell’Azienda anche in ambito tecnico e formativo. È un’iniziativa che contribuisce a diffondere la cultura della donazione di organi e tessuti, espressione di solidarietà e civiltà.”

