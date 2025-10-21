Rifiuti: Benevento fa un passo avanti con l'impianto di multimateriale Presentata la struttura in contrada Olivola

“Una giornata per condividere con gli stakeholder questo impianto: un bel risultato raggiunto grazie alla sinergia tra società partecipata, amministrazione comunale e associazionismo. Credo che l'Asia abbia fatto da traino, da pungolo un po' tutto il sistema che gli grava intorno. È un bel traguardo”.

Particolarmente soddisfatto Donato Madaro, amministratore unico di Asia Benevento, l'azienda per i servizi di igiene ambientale di Benevento.

Questa mattina il focus ‘Da rifiuto a risorsa’ dedicato ad illustrare le potenzialità dell’impianto di selezione di multimateriale, in contrada Olivola, che entrerà in funzione a partire dal mese di gennaio 2026. Il progetto, presentato dal Comune di Benevento e realizzato dall’Asia, è stato finanziato con un contributo a fondo perduto di oltre 3,2 milioni di euro (fondi Pnrr - misura M2C1.1.I1.1 – Linea B), l’unico in Regione Campania, e consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata. Al suo interno saranno separate le frazioni di carta e cartone e gli imballaggi misti (plastica e metalli).

Miglioramento della raccolta, riduzione delle tariffe

“Questo impianto di selezione di multimateriale leggero – ha chiarito Madaro - sarà all'inizio a supporto della città di Benevento con il SAD (Sub ambiti distrettuali) ma poi a regime, con un'ulteriore linea prevista, andremo anche a lavorare il multimateriale dell'intera provincia di Benevento in quanto l'impianto è previsto all'interno del piano d'ambito provinciale.

Questo impianto ottimizzerà la filiera della raccolta differenziata, farà in modo che dei rifiuti che oggi transitano sulla Provincia e oltre i confini della Regione rimangano sul territorio, verrà valorizzato e quindi otterremo dei benefici sia in termini di raccolta differenziata come percentuale, come miglioramento della qualità ma anche una riduzione della tariffa a carico dei cittadini. È un primo passaggio che proseguirà con i finanziamenti ottenuti per la Progettazione Asia con beneficiario il Comune di Benevento che andranno a migliorare il servizio fornito ai cittadini anche con l'applicazione della tariffa puntuale: studiata sul quantitativo effettivamente conferito e non sui metri quadri delle abitazioni dei cittadini”.

Mastella: ora il depuratore, spero di annunciarlo entro un mese

E si è detto particolarmente soddisfatto anche il sindaco, Clemente Mastella “L'Asia sta facendo un lavoro importante per la città, con i servizi in campo e con la gestione dell'azienda che finalmente è in attivo e rappresenta un'azienda stabile anche per i dipendenti. Per quel che riguarda Benevento, invece, quello che pesa e ci penalizza è la mancanza del depuratore. Spero di poter annunciare il via ai lavori al massimo entro un mese”.

“Sanciamo un momento strategico per la gestione dei rifiuti e per l'incremento dell'economia circolare – ribadisce l'assessore all'ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa -. Andremo a migliorare la gestione del rifiuto, si avranno notevoli miglioramenti sul territorio anche per abbattere tempi e costi e per quel che riguarda l'impatto occupazionale.

La strada da percorrere: più impianti in Regione

E indica invece la strada che è ancora necessario percorrere il presidente regionale di Confindustria Emilio De Vizia “Ormai province come questa e quella irpina hanno dati di raccolta differenziata altissime, anche in linea con altre province del nord Italia. Non riusciamo ancora però, in alcuni territori, a chiudere il ciclo dell'impiantistica. Sono ancora troppi i rifiuti che vengono gestiti come risorsa fuori dal nostro territorio. Il 90% della frazione organica va in giro per l'Italia a produrre compost, energia e biometano in altri territori.

Su questo siamo, secondo me, un po' in ritardo perché ancora non si è compreso che questi impianti, soprattutto quelli tecnologicamente più avanzati, funzionano laddove c'è l'abbinamento pubblico-privato. Spesso il pubblico costruisce gli impianti e poi nella fase della gestione nascono mille problemi. L'idea del project, quindi con il pubblico che immagina un impianto, stabilisce una tariffa e costringe un privato a gestirlo per 30 anni a quella tariffa, in alcuni casi, soprattutto in quelli che sono gli impianti più tecnologicamente avanzati, è la soluzione”.