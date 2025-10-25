Incendio pullman Telesina. Fit Cisl: sicurezza e infrastrutture restino priorità "Fondamentale la sinergia tra istituzioni e aziende del settore"

La FIT-CISL esprime la propria vicinanza all’autista e ai passeggeri coinvolti nell’incendio che, nella serata di ieri, ha interessato un pullman lungo la SS 372 Telesina, nel tratto tra Campobasso e Benevento.

"Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi e alla prontezza del personale a bordo - scrivono dal sindacato -, tutti i passeggeri sono stati messi in salvo, evitando conseguenze ben più gravi.

In attesa che vengano accertate le cause dell’incendio – che potrebbe anche essere stato frutto di una fatalità – l’episodio richiama comunque l’attenzione sull’importanza di continuare a investire nella manutenzione e nella sicurezza dei mezzi, per tutelare sia i lavoratori che l’utenza.

La FIT-CISL ritiene fondamentale che istituzioni e aziende del settore assicurino adeguati standard di sicurezza, mentre il sindacato, come sempre, è pronto a collaborare e a promuovere il confronto per garantire condizioni di lavoro sicure e servizi di qualità ai cittadini.

Allo stesso tempo - spiegano dalla Fit Cisl -, è necessario proseguire con decisione nel miglioramento delle infrastrutture stradali, a partire proprio dalla SS 372 Telesina, arteria fondamentale ma spesso congestionata e soggetta a criticità che incidono sulla sicurezza e sui tempi di percorrenza. Solo attraverso il dialogo, la prevenzione e la responsabilità condivisa si può costruire un sistema di trasporto davvero sicuro e affidabile".