Pericolo crollo fabbricato via Adua: chiusura al traffico veicolare L'ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica

Con ordinanza sindacale, contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Adua nel tratto compreso tra l’incrocio con via Diaz e l’incrocio con viale Principe di Napoli con contestuale istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in direzione via Diaz. Disposta altresì l’inversione del senso unico di marcia lungo via Diaz con transito solo in entrata da via Adua e in direzione via Trieste e Trento; ancora istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Trieste e Trento per i veicoli che da via Piave si dirigono verso via Diaz, con conseguente rimozione dell’obbligo di svolta a destra su via Adua; vigerà il divieto d’accesso a via Diaz in prossimità dell’incrocio con via Trieste e Trento. Per i bus del servizio urbano istituzione del divieto di accesso a via Adua, a partire dall’incrocio con via De Longis e direzione obbligatoria a destra verso via De Longis-via Fatebenefratelli con innesto su Viale Principe di Napoli attraverso la svolta su via Vittorio Veneto.

L’ordinanza si è resa necessaria dopo che nel primo pomeriggio un intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale ha rilevato il potenziale pericolo di crollo di un fabbricato ubicato in via Adua e adiacente al marciapiede e alla corsia destinata al transito veicolare. Lo stato di degrado è imputabile alla mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, pertanto la contingibilità della situazione non poteva essere prevista dalla pubblica amministrazione.