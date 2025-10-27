Residenze nuove e spazi verdi per gli studenti Unisannio Da via San Pasquale agli alloggi in centro storico: 120 nuovi posti disponibili a Benevento

120 posti letto a cui si aggiungeranno nel 2026 anche gli spazi previsti alla Stazione centrale. E sono sempre più gli studenti stranieri che scelgono il Sannio. Sono i dati emersi nel corso del sopralluogo di questa mattina alle residenze universitarie, a cui hanno partecipato per Unisannio il rettore Gerardo Canfora, il direttore generale Gianluca Basile e la dirigente Simone Fontana, e per Adisurc Campania il presidente Emilio Di Marzio e il direttore Paolo Vicini.

Sono 52 i posti letto realizzati in via San Pasquale, che sono stati completamente riqualificati e dotati di un’area verde attrezzata nel cuore del centro storico, mentre i 12 posti di Palazzo Zoppoli, ultimati a luglio, sono già stati consegnati all’Adisurc. I 56 posti in Palazzo San Vittorino saranno completati entro dicembre, portando la disponibilità complessiva a 120 posti letto. E, come detto, entro il 2026 sono previsti ulteriori 45 posti presso la stazione ferroviaria grazie a un accordo con Rete ferroviaria italiana.

Il rettore Unisannio, Gerardo Canfora

“Un intervento importante che rafforza il carattere di Benevento come cittadella universitaria”, il commento del Rettore, Gerardo Canfora, che presentando alla stampa i lavori svolti ha assicurato che “con l’avvio del nuovo semestre, tutte le residenze completamente rinnovate garantiranno spazi adeguati e moderni per gli studenti e le studentesse. Questo rappresenta un punto di arrivo, ma non l’ultimo: entro il 2026 saranno disponibili ulteriori 45 posti letto presso la stazione ferroviaria”.

Studenti dall'estero a Benevento

L'Università diventa così sempre più attrattiva, anche per arriva dall'estero. “C'è una domanda importante soprattutto straniera, c'è una crescente sensibilità di comunità non italiane che vedono il Sannio e Benevento come orizzonte non solo per gli studi ma anche di crescita successiva all'impegno da studenti”, ha spiegato Emilio Di Marzio, presidente Adisurc Campania.

Il presidente Adisurc, Emilio Di Marzio

“Siamo felici, come azienda per il diritto allo studio, di aver contribuito a migliorare la qualità dei servizi e ad aumentare il numero di posti disponibili. Un lavoro svolto fianco a fianco con l’Università del Sannio”.

Mentre domani, martedì 28 ottobre, presso il plesso didattico di via delle Puglie, saranno consegnate le sedi alle associazioni universitarie e verrà inaugurato il nuovo spazio esterno della Biblioteca Centrale.