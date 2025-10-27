Rione Libertà, il grido d'allarme di associazioni, chiesa e sindacati All'Addolorata l'assemblea che ha come obiettivo di fare rete: "Troppo problemi, ora basta"

Il Rione Libertà dice basta ai problemi che attanagliano la zona più popolosa dell'intera città di Benevento. All'interno del salone della parrocchia dell'Addolorata, c'è stato un proficuo incontro tra i cittadini e l'associazione Libera, la Cgil, SUNIA, AUSER “Libertà”, Federconsumatori, gli scout dell’AGESCI “Samnium” e le parrocchie SS. Addolorata e S. Modesto, nel corso del quale sono stati diversi i temi trattati.

Rione Libertà, le ragioni dell'assemblea

Il confronto è stato produttivo, con i cittadini che hanno denunciato i problemi che attanagliano il Rione. Dalla chiusura dell'Asl, così come degli uffici comunali e delle scuole, oltre a una rete commerciale nettamente ridimensionata rispetto al passato. Ma anche "abitazioni fatiscenti e trasporti carenti". Anche la saltuaria cura del verde pubblico è stata messa in risalto dai cittadini, così come l'assenza di ascensori nella stragrande maggioranza dei palazzi: una defezione che porta molte persone anziane a un isolamento sociale rilevante, perché incapaci di salire e scendere le scale a causa dei problemi di salute. Sono aspetti che hanno tenuto a ribadire anche il segretario provinciale della Cgil, Luciano Valle, e Michele Martino di Libera Benevento, con quest'ultimo che ha più volte evidenziato la necessità di fare rete, in modo tale da recepire i problemi ed effettuare una vertenza che possa smuovere le istituzioni locali. "I tempi sono più che maturi - ha aggiunto Martino - perché i problemi del Rione Libertà si sono ormai incancreniti". Non di poco conto il contributo dei parroci delle due chiese rionali, Don Gaetano per l'Addolorata e Don Leonardo Lepore per San Modesto, che rappresentano i due poli di ascolto più significativi. Entrambi hanno messo in evidenza quanto i cittadini anziani presentino quotidianamente le problematiche più impellenti del Rione Libertà, evocando quindi almeno la volontà di cercare di risolverli per il benessere del quartiere più popoloso di Benevento.