Dal 3 al 16 novembre chiuso Poliambulatorio Via XXIV Maggio a Benevento Attività temporaneamente trasferite per consentire i lavori di realizzazione della Casa di Comunità

Dal 3 al 16 novembre 2025 le attività del Poliambulatorio del Distretto Sanitario di Benevento, attualmente ubicato in via XXIV Maggio, saranno temporaneamente trasferite per consentire i lavori di realizzazione della Casa di Comunità.

I servizi riprenderanno regolarmente presso la sede ASL di via Mascellaro, secondo il seguente calendario: CUP, Uffici Anagrafe ed Esenzioni ticket dal 10/11/2025; Ambulatori specialistici dal 17/11/2025.

Gli utenti già prenotati per esami e visite specialistiche saranno ricontattati per un nuovo appuntamento. Durante il periodo di chiusura è comunque possibile accedere con lo SPID alla piattaforma regionale https://sinfonia.regione.campania.it/preview/cup per effettuare: esenzioni ticket per reddito; scelta o revoca del medico di medicina generale; prenotazioni visite e prestazioni.

Per supportare i cittadini nell’utilizzo della suddetta piattaforma regionale è stato attivato un “servizio di facilitazione digitale” presso: Direzione Distretto Bn in via Perasso - tel. 0824355301; URP in via Oderisio - tel. 0824308707 - 0824308738 - 0824308709.