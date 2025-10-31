Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, ecco il dispositivo traffico Le disposizioni in città per le celebrazioni del 4 Novembre

Martedì 4 novembre, dalle ore 7 alle ore 13, in occasione delle celebrazioni della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 vigerà il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in piazza Castello, piazza IV Novembre, via del Sole e viale Atlantici (nel tratto da incrocio piazza IV Novembre ad incrocio via XXIV Maggio).

Inoltre, nella predetta fascia oraria 7:00-13:00, le succitate strade (piazza Castello, piazza IV Novembre, via del Sole e viale Atlantici - tratto compreso tra piazza IV Novembre e via XXIV Maggio) saranno interdette anche al transito veicolare.

Infine, saranno chiuse al traffico anche viale dei Rettori (nel tratto dall'incrocio con viale Pertini all'incrocio con via Perasso), via Perasso, corso Garibaldi (nel tratto da incrocio con via Cardinal di Rende fino ad incrocio con piazza Castello) e via Annunziata (nel tratto da incrocio con via Borgia fino all'incrocio con corso Garibaldi).