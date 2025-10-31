Due appuntamenti a cura dell’Archeoclub: percorsi poetici a Casa Pisani Per mercoledì 5 e sabato 8 novembre

La prima settimana di novembre sarà dedicata alla poesia, a casa Pisani.

Il primo incontro, nell’ambito dei salotti del mercoledì, sarà tenuto da Francesco Morante, che parlerà del surrealismo in poesia, partendo dal Burchiello, passando per Ferdinando Ingarrica, per giungere alla Settimana Enigmistica, come luogo epifanico di una concezione poetica, con i suoi enigmi, sciarade e rebus, dai tratti decisamente surreali. Un viaggio in territori di nicchia, che risultano spesso inediti ai percorsi culturali contemporanei, ma che possono offrire molti stimoli interessanti, anche di semplice divertissement intellettuale. L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre alle ore 18.

Il secondo appuntamento, previsto per sabato 8 novembre alle ore 21, sarà con il collettivo Caspar, Campania Slam Poetry, che proporrà un evento di poesia performativa, dal titolo Chitarra & Poesia. Ben cinque sono i poeti coinvolti, tutte donne: Fran Allen Zimmerman, Manuela Forgione, Melania Mollo, Milena Di Rubbo e Stella Iasiello. Alla chitarra ci sarà Alfredo Martinelli. Questo ritornò all’oralità poetica è di certo una degli aspetti più intriganti dell’attuale panorama culturale, e l’evento a Casa Pisani sarà occasione per vivere la poesia contemporanea in una dimensione più coinvolgente ed emozionante.