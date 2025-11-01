Peppe Fonzo trionfa in Lombardia e Sicilia, il plauso del sindaco Mastella "Il lavoro di Fonzo selezionato in passato per la nostra Città Spettacolo Inverno"

"Al Fringe Festival di Milano Off e Catania Off 2025 ha trionfato il sannita Peppe Fonzo. L'opera 'Fuje Filumena' che riecheggia con originalità il capolavoro eduardiano è testimonianza della bravura artistica di questo attore e regista teatrale che l'intera comunità cittadina e sannita apprezza e a cui faccio i complimenti più sinceri.

"Il lavoro di Fonzo - ha spiegato il sindaco Mastella - è stato selezionato in passato per la nostra Città Spettacolo Inverno, segno che Fonzo è evidentemente profeta in patria e fuori"..