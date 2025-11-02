Alla Rocca dei Rettori per la presentazione nazionale dei formaggi FriP A coordinare i lavori Giuseppe Calabrese

Sarà Giuseppe Calabrese, conduttore di "Linea Verde" su Rai 1, a coordinare i lavori della presentazione della ricerca del Policlinico di Milano sulla "produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile e quindi adatti anche per pazienti che soffrono di insufficienza renale".

Il progetto verrà presentato domani, 3 novembre (ore 15,30), alla Rocca dei Rettori di Benevento, per iniziativa dell’associazione italoamericana no profit “Icosit”, da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione del territorio sannita, e da Neupharma.

Oltre a Calabrese, all’incontro interverranno Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento), Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), Gennarino Masiello (Vice Presidente Nazionale Coldiretti), Gianluigi Ardissino (Responsabile Nefrologia e dialisi pediatrica - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano), Vincenzo Bellizzi (Direttore UOC Nefrologia e Dialisi presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta), Fabio Borella (Presidente Neupharma) e Vito Amendolara (Presidente Osservatorio Dieta Mediterranea).

La presentazione si concluderà con un degustazione dei formaggi FriP, prodotti dai caseifici selezionati al Sud (Campania, Puglia e Sicilia), che sarà curata dall’Istituto Ipsar “Le Streghe” di Benevento.