Unisannio, Canfora: "Sono stati anni in cui ho scoperto la forza della comunità" Il rettore uscente, Gerardo Canfora, si racconta alla vigilia del passaggio di consegne - VIDEO

Dalle difficoltà affrontate durante la pandemia, proprio all'inizio del percorso, fino alla Facoltà di Medicina, le residenze per gli studenti. Ed ancora: le nuove strutture in città. Il rettore uscente dell'Università degli studi del Sannio, Gerardo Canfora, racconta il percorso alla guida dell'Ateneo di Benevento e annuncia già i nuovi impegni per il centro di ricerca.

Domani, lunedì 3 novembre, ci sarà il passaggio di consegne con la neo rettrice Maria Moreno.

“Non ci siamo mai fermati, ma soprattutto sono anni in cui ho scoperto la forza della comunità”, commenta Canfora che illustra progetti e iniziative.

“Abbiamo rinnovato l'offerta didattica”, ricorda ancora il rettore che rivendica l'impegno a non lasciare mai l'insegnamento ed oggi assicura: “Non ho mai smesso di andare in classe, una delle prime cose sarà animare il nuovo centro di ricerca che sarà dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale”.

Nel link video intervista al Rettore Gerardo Canfora