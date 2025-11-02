Sanità nel Sannio, incontra tra associazioni e Asl Benevento Il confronto con il direttore generale Tiziana Spinosa

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le associazioni CittadinanzAttiva - Tribunale per i Diritti del Malato e l’Associazione Salute e Territorio, rappresentate rispettivamente da Emmanuela Antonelli ed Alfredo Lavorgna, e il Direttore

generale dell’Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, insieme a Maria Calandra, Direttore f.f. UOC Assistenza domiciliare e coordinamento sociosanitario e Rosanna Avenia, responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e deputata all’area comunicazione.

"L’incontro - si legge in una nota - inizialmente convocato per affrontare la questione della demedicalizzazione delle ambulanze 118, ha offerto l’opportunità di ampliare il confronto a tematiche più articolate relative al sistema e all’organizzazione sanitaria territoriale, dove incidono molteplici fattori che richiedono un’analisi complessiva".

Secondo le associazioni "comincia ad avvertirsi l’opportunità di avviare un percorso di recupero del dialogo

con le rappresentanze sociali".

E dunque all'indomani del confronto viene precisato che "le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire il dialogo attraverso ulteriori

occasioni di confronto, finalizzate a garantire una migliore comunicazione ai cittadini, anche sul funzionamento dei servizi sanitari, e a individuare possibili soluzioni concrete alle criticità esistenti". Infine, viene evidenziato "il clima di dialogo" riscontrato dalla associazioni "quale

precondizione per un percorso condiviso nell’interesse della comunità".