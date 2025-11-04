220 mila euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali Più interventi nella zona del Fortore

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica che il Settore Infrastrutture dell’Ente ha consegnato alle Ditte affidatarie due cantieri di lavoro su Strade provinciali per un importo complessivo di circa 220mila Euro. Nel dettaglio si tratta:

del progetto di rifacimento e sistemazione dell’asfalto sulla Strada provinciale n. 60 “Praeta maioris” nel tratto tra la Statale 369 e il comune di San Giorgio la Molara per l’importo di 151mila euro. I lavori per il miglioramento della condizione del piano viabile sono stati affidati all’impresa Calcestruzzi Campani srl che nei prossimi giorni aprirà il cantiere. Tali lavori integrano un altro intervento previsto nel progetto di riammagliamento della viabilità della Strada provinciale n. 60 con la viabilità comunale nel territorio di San Giorgio la Molara e Molinara tra le località Sia Betta e Contrade Caputo e Fonte Cavolo, lavori finanziati dalla Regione Campania con Decreto n. 12/2025 del 09/10/2025.

del progetto per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 99 - ex Statale 88 tra i km 95+270 e 97+375 affidato alla Impresa Votto Dario per un importo di circa 63 mila Euro.