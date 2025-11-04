La Pace auspicio della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate FOTO A Benevento cerimonia in Piazza Castello

“Costruire la Pace, rinnovando la speranza e ricordando il sacrificio di chi ne è stato artefice”.

E' il messaggio rilanciato dal prefetto di Benevento Raffela Moscarella in occasione della celebrazione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per "ricordare il sacrificio di tutti i caduti e per esprimere il doveroso riconoscimento alle Forze Armate per il quotidiano impegno nella difesa delle istituzioni democratiche".

La tradizionale cerimonia con lo schieramento del picchetto d’onore, si è svolta in piazza Castello.

Il Prefetto, insieme al Comandante Provinciale Carabinieri di Benevento, al Sindaco di Benevento ed al Presidente della Provincia, ha deposto la corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, dando poi lettura del messaggio del Capo dello Stato. Il messaggio del Ministro della Difesa alle Forze Armate è stato invece letto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, poi le allocuzioni del Sindaco del Comune di Benevento e del Presidente della Provincia.

Le onoreficenze

Dopo la cerimonia la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, a 13 cittadini sanniti.

Il titolo di Commendatore è stato assegnato a:

• Dr. Gaetano BEATRICE, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) “Procedure Endoscopiche Toraciche Invasive” del Dipartimento Cardio- Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

• Dr. Giacomo FUSCO, Medico Specialista in servizio presso l’ASL di Benevento.

• Dr. Paolo PELOSI, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in congedo e Responsabile della Sicurezza e Intelligence Gruppo “Grimaldi” con sede in Napoli.

Insigniti del titolo di Cavaliere:

• Dr. Giovanni CATURANO, Direttore dell’ACI di Salerno e Direttore ad interim di Palermo.

• Sig. Antonio COMPATANGELO, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Ceppaloni.

• Sig. Gerardo DE CURTIS, Luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 9 ° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise (CE), 1^ Brigata Aerea “Operazioni Speciali”.

• Dr. Rosario DE PIETTO, Luogotenente CS dell’Arma dei Carabinieri, già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita.

• Dr. Pasquale FURNO, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri CS in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Benevento.

• Sig. Leucio LA FAZIA, Maresciallo Aiutante dell’Aeronautica Militare in congedo.

• Sig. Bruno MACOLINO, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca.

• Dr. Giancarlo MIGNONE, Colonello dei Bersaglieri in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa in Roma.

• Avv. Stefano TANGREDI, Presidente Regionale Campania della Croce Rossa Italiana.

• Sig. Giuseppe ZUZOLO, Imprenditore nel settore di macchine agricole in San Giorgio del Sannio.