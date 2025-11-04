Via Torino, ok finanziamento di 5 milioni per gli alloggi di edilizia popolare Il progetto prevede la realizzazione di 23 alloggi



Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'urbanistica Molly Chiusolo comunicano che la Regione ha dato via libera al finanziamento da 5 milioni di euro per l'intervento di edilizia residenziale pubblica presso l'ex scuola dell'infanzia di Via Torino al Rione Libertà come struttura da abbattere e ricostruire.

"Questo importante risultato è frutto dell’impegno della Amministrazione Comunale nel rispondere al crescente disagio abitativo e nella riqualificazione urbana. La nostra proposta è risultata al primo posto tra le 18 presentate in tutta la Regione Campania. Il progetto prevede la realizzazione di 23 alloggi, distribuiti su due piani (13 al piano terra e 10 al primo piano), con metrature diversificate per rispondere alle esigenze di varie tipologie familiari. Il nuovo edificio sarà caratterizzato da un impatto energetico quasi zero, spazi sociali di aggregazione, aree pertinenziali prevalentemente verdi e sarà completamente accessibile. Quest'amministrazione ha ottenuto risultati senza precedenti sul versante dell'edilizia residenziale pubblica: al Rione Libertà nasceranno anche i venti alloggi all'ex scuola San Modesto, già in fase di realizzazione, senza dimenticare la riqualificazione degli 82 alloggi a via Nuzzolo, al rione Ferrovia", concludono Mastella e Chiusolo.