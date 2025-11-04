Strada provinciale località Maccabei: consegnato il cantiere Per l'intervento di messa in sicurezza

Consegnato il cantiere dei lavori per la messa in sicurezza del tratto della Strada provinciale n. 9 dalla località Maccabei al bivio per Ceppaloni sulla Fondo Valle Sabato in direzione dunque del confine della provincia di Avellino.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi al termine di un briefing svoltosi presso il Settore Infrastrutture con il Consigliere Provinciale e Sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace che ha seguito con particolare impegno l’iter di questo intervento.

I lavori, dell’importo pari a circa 100mila Euro, sono affidati alla Ditta RG Asfalti srls con sede in Benevento.

Il Presidente della Provincia Lombardi ha ricordato, come già ricostruito nella dichiarazione resa pubblica con Comunicato del 22 agosto scorso, che il Settore Infrastrutture della Provincia ha dato esecuzione, al termine delle procedure previste dalla legge, agli interventi di messa in sicurezza previsti appunto sul percorso della stessa provinciale n. 9 dal Casale Maccabei in direzione dei confini provinciali, approvati il 14 luglio 2025 con Determinazione Dirigenziale n. 1424.

Il Settore Infrastrutture ha infine comunicato il Presidente Lombardi e il Consigliere e Sindaco Iannace che l’Impresa RG Asfalti srls avvierà i lavori di messa in sicurezza della S.P. m. 9 nel tratto indicato entro la prossima settimana.