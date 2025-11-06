SLP CISL Benevento: inaugurata la nuova sede per il comparto postale "Percorso nuovo e positivo, fondato sull’inclusione, la trasparenza e la partecipazione"

È stata inaugurata, in Via Almerico Meomartini 124, la nuova sede della SLP CISL Benevento, il sindacato che rappresenta e tutela i lavoratori di Poste Italiane.

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione di iscritti provenienti da tutta la provincia sannita e avellinese, insieme a delegazioni da Caserta e Napoli, a testimonianza della vitalità e dell’unità del sindacato sul territorio.

All’evento sono intervenuti Angelo Cafarelli, segretario regionale della SLP CISL Campania, Giovanni Pignataro, segretario del territorio Irpinia Sannio, e Vincenzo Caracciolo, storico dirigente oggi presidente del collegio dei sindaci.

Nei loro interventi, i relatori hanno sottolineato l’importanza della partecipazione, dell’inclusione e della capacità del sindacato di accompagnare i lavoratori nel grande cambiamento che ha interessato Poste Italiane negli ultimi anni.

“La nostra organizzazione – ha ricordato Caracciolo – è sempre accanto agli iscritti, nel segno del bene comune e della tutela dei diritti”.

A chiudere l’incontro, prima del brindisi inaugurale è stato Daniele Eridano, coordinatore dei quadri per il Sannio, che ha espresso parole di gratitudine e di incoraggiamento: “Ringrazio di cuore Vincenzo Caracciolo, il segretario regionale Angelo Cafarelli, il segretario territoriale Giovanni Pignataro, le delegazioni intervenute e il management aziendale. Oggi inauguriamo una nuova sede, ma il vero valore di questo luogo siete voi, gli iscritti. Insieme stiamo portando avanti un percorso nuovo e positivo, fondato sull’inclusione, la trasparenza e la partecipazione.

La vera forza della nostra organizzazione siete voi: continuate a esserci vicini, perché solo insieme possiamo crescere e costruire il futuro”.

La nuova sede della SLP CISL Benevento si propone come punto di riferimento per tutti i lavoratori del comparto postale, un luogo di ascolto e di confronto, ma anche di progettualità e solidarietà. Con questa inaugurazione, la CISL rinnova il proprio impegno nel territorio, sempre al fianco dei lavoratori, per un futuro di partecipazione e di crescita condivisa.