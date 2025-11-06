Rettore Moreno in Comune, sindaco Mastella: "Massima cooperazione istituzionale" Visita istituzionale dopo la proclamazione alla guida dell'Ateneo sannita

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane la visita della Rettrice dell'Università degli studi del Sannio Manuela Moreno.

"E' stata un'occasione per ribadire la massima cooperazione istituzionale tra Comune e Università che si è tradotta in straordinari risultati, materiali e immateriali, per la città già in questi anni. In particolare ricordo il lavoro comune sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha fruttato alla Città un primato nazionale e per l'istituzione della facoltà di Medicina. Sono sicuro, che come è stato con il predecessore Gerardo Canfora, anche con la Rettrice Moreno metteremo in campo una collaborazione efficace e rispettosa dei ruoli rispettivi".

