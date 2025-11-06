Provincia: il presidente Lombardi incontra la Rettrice Moreno E' stata ribadita la volontà di continuare nella tradizionale cooperazione istituzionale

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori la Rettrice dell'Università degli Studi

del Sannio, Manuela Moreno.

Il Presidente ha rinnovato gli auguri di buon lavoro alla professoressa Moreno. Nel corso del colloquio è stata ribadita la comune volontà di continuare nella tradizionale cooperazione istituzionale Provincia - Ateneo che ha già consentito, grazie ad un lavoro condiviso e comune, di conseguire importanti risultati a favore di ciascuno degli Enti, in particolare nel settore della logistica per gli Istituti della Secondaria Superiore e per i Laboratori di ricerca dell’Ateneo.