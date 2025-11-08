Tanta partecipazione alla giornata prevenzione cardiovascolare Presso la Parrocchia San Modesto, nell'ambito del progetto dell'Afmal, a cura di Bruno Villari

Oggi, sabato 8 novembre, presso la Parrocchia di San Modesto al Rione Libertà di Benevento, nell’ambito del progetto “Oasi della salute” ideato dall' AFMAL (Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati lontani) sezione di Benevento, si sono svolte circa 20 visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare affidate al Prof. Bruno Villari – Cardiologo e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

Sollecitare queste iniziative di “medicina sul territorio” - ha dichiarato la presidente della Sez. AFMAl di Benevento Roberta Zeppa - appartiene al grande capitolo dell’educazione alla salute. Oggi l’impegno degli operatori sanitari deve essere quello di far accrescere la capacità degli individui ad essere i primi custodi e artefici della propria salute. È facile abbandonarsi a vuote recriminazioni e rabbiose elucubrazioni sulla malasanità, ogni individuo – ha proseguito - deve prestare attenzione ai consigli e ai dettagli della medicina preventiva senza lasciarsi andare a condotte di vita fallimentari dimenticando qualsiasi sacrificio per la scelta di una adeguata alimentazione e di autoimposizioni di corretti stili di vita. Una volta approdati ad una patologia conclamata emergono oggi necessità di mettere in secondo piano scelte riguardanti la salute perchè si è purtroppo spesso impossibilitati ad affrontare ulteriori spese, e per queste necessità, l’AFMAL è sempre più concentrata sull’attuazione di progetti per il sostegno di fasce più disagiate. Sono state già programmate ulteriori giornate di prevenzione – ha concluso la dott.ssa Zeppa - con altri specialisti che continuamente dimostrano grande sensibilità nei confronti della popolazione più bisognosa".

Un ringraziamento alla Parrocchia di San Modesto, a Don Leonardo Lepore, Don Amedeo Varricchio, ed i loro collaboratori, al Prof. Bruno Villari per le sue doti umane e professionali, all'infermiere FBF Mario Della Pietra, e a tutti i volontari dell'AFMAL di Benevento.



