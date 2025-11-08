Piantedosi : fondamentale trasmettere i valori di legalità ai giovani - VIDEO FOTO - A San Lorenzello il ricordo degli agenti Antonio Cestari, Michele Tatulli e Rocco Santoro

San lorenzello, Baronissi e Bitonto. Tre comunità, due regioni unite nel ricordo degli agenti della Polizia di Stato Antonio Cestari, Michele Tatulli e Rocco Santoro, che l'8 gennaio del 1980 furno uccisi a Milano in un agguato terroristico rivendicato dalle Brigate Rosse.

Oggi la commemorazione con la deposizione di una corona di alloro e l'inaugurazione di un altro tassello – un libro in marmo – all'interno del monumento a San Lorenzello a loro dedicato in piazza Cestari, l'agente originario della valle Telesina.

Memoria, legalità e solidarietà che hanno dato vita alla seconda edizione del premio nazionale “Giustizia e legalità 2025”, nato dal protocollo interistituzionale sottoscritto tra l’ente culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti odv”, presieduto Alfonso Guarino, ed il circolo socio culturale Petrastrumilia presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha fatto tappa a San Lorenzello (LE INTERVISTE NEL VIDEO). "Questi momenti servono a far sopravvivere per sempre il ricordo di chi ha donato la propria vita per un ideale di legalità" ha rimarcato il ministro Piantedosi che ha poi spiegato anche l'importanza di far conoscere alle nuove generazioni questi eroi. "Il messaggio ai giovani è che il bene prevale sempre sul male. Fondamentale resta seguire il prossimo, le istituzioni per ottenere il bene comune. Importante condividere con le nuove generazioni la storia di queste persone" ha concluso riferendosi al sacrificio dei tre agenti uccisi 45 anni fa a Milano.

Il tema scelto quest’anno è stato "La persona al centro", un modo per valorizzare l'individuo, rispettando la sua individualità, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, nel rispetto di tre valori fondamentali che tutti devono sentire propri.

Presenti numerose autorità, a partire dal Prefetto e dal Questore di Benevento, Raffaela Moscarella e Giovanni Trabunella, i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza, i colonnelli Marco Keten e Michelantonio Sportelli, i sindaci di Baronissi, Anna Petta e di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, centri d'origine di Michele Tatulli e Rocco Santoro e numerosi altri primi cittadini del Sannio.

A seguire il convegno nella sala giardino storico di palazzo Massoni nel suggestivo borgo storico di San Lorenzello con la cerimonia di consegna del premio nazionale legalità e giustizia 2025. Convegno moderato al direttore di Ottochannel tv, Pierluigi Melillo.

Il riconoscimento è stato conferito a persone, che grazie al loro impegno, in diversi settori di competenza contribuiscono quotidianamente a diffondere esempi, in cui prevale l’interesse collettivo.

Il premio nazionale giustizia e legalità anno 2025 conferito agli Istituti scolastici: Convitto nazionale di Avellino ed all'istituto comprensivo Calvario-Covotta di Ariano Irpino, al centro servizi per il volontariato Irpinia-Sannio, a don Luigi Merola ad Alessandro D’Acquisto in memoria del brigadiere Servo di Dio Salvo D’Acquisto, ad Antonio Giordano oncologo di fama mondiale.