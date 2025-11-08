Spina (Comunità Montana): dopo le regionali attenzione ai nostri territori Il presidente ha partecipato all'incontro di Uncem a Paestum

Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, ha partecipato al congresso regionale di Uncem Campania (l’associazione che raggruppa gli enti montani d’Italia) tenutosi oggi presso l’Hotel Ariston di Paestum. Alla presenza del numero uno nazionale Marco Bussone, il congresso ha visto la riconferma nel ruolo di presidente regionale di Vincenzo Luciano.



“Ho rivolto al riconfermato presidente Luciano - spiega Zaccaria Spina - le mie congratulazioni unitamente agli auguri di buon lavoro. Nel mio intervento, ho riferito di come da qui in avanti, ovvero nei prossimi giorni, settimane e mesi, ci attenda un lavoro enorme. Con la rinnovata governance regionale, bisognerà da subito partire con le rivendicazioni utili e necessarie per i nostri territori”.



“Nell’ordine - incalza Spina - ho fatto innanzitutto presente che dovrà iniziare l’attuazione del vero turnover dopo la stabilizzazione degli OTD già in servizio, per implementare il numero di operai forestali e riportarlo a quello del passato per metterci nelle condizioni di realizzare tutto quanto è contenuto nei nostri progetti”.



“Occorre poi trovare dei meccanismi per velocizzare e snellire i sempre più esasperanti tempi della burocrazia, così come pure restringere i tempi di pagamento degli operai stessi. Ma più in generale, serve accelerare gli accrediti dei fondi necessari alle Comunità Montane”.



“Allo stesso tempo, dobbiamo varare una nuova legge regionale che ci venga incontro - conclude il presidente dell’ente montano fortorino - prevedendo la restituzione alle Comunità Montane di funzioni e deleghe importanti che potrebbero semplificare le procedure e migliorare la funzionalità gestionale dei nostri enti”.

Infine, tra i 10 delegati Campani (che si aggiungono ai 20 presidenti regionali) al congresso nazionale Uncem dei prossimi 12 e 13 Dicembre a L’Aquila, è stato eletto il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino.