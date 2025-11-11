Vaccinazione antinfluenzale e anti-covid, appello dell'Asl Dall'azienda sanitaria l'invito alla popolazione a proteggersi

Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/2026, promossa dall'Asl Benevento, rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle persone più a rischio.

"Secondo le recenti stime epidemiologiche, la stagione influenzale potrebbe registrare un aumento dei casi rispetto agli ultimi anni. Per questo motivo - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - l’Asl invita i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione per tempo, in particolare le persone anziane, i soggetti fragili, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari".

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per le categorie indicate dal Ministero della Salute ed è disponibile anche per tutti gli altri cittadini che desiderano aderire, presso i Centri vaccinali aziendali e presso i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Con le stesse modalità è possibile effettuare anche la vaccinazione anti COVID-19, con vaccini aggiornati alla variante LP.8.1 del SARS-CoV-2, raccomandata soprattutto per anziani, soggetti fragili e operatori sanitari.

A sottolineare il valore della prevenzione e l’importanza dell’esempio istituzionale, mercoledì 12 novembre, si recheranno presso la sede vaccinale di Via Mascellaro per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale la Direttrice Generale dell’Asl Benevento, Tiziana Spinosa, la Direttrice Sanitaria, Maria Rosaria Troisi, insieme al Sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"L’Asl Benevento invita tutta la cittadinanza a proteggere la propria salute e quella degli altri, aderendo alla campagna vaccinale già in corso".



