Raddoppio Ss372 Telesina strategico, a breve ok progettazione esecutiva Ormai prossima approvazione della progettazione esecutiva e il successivo avvio dei lavori

“Il raddoppio della Ss372 Telesina è un’opera strategica, che consentirà di adeguare l’arteria ai flussi di traffico garantendo standard più elevati di sicurezza. Seguo con la massima attenzione questo intervento fondamentale per la mobilità campana, funzionale a sostenere le prospettive di crescita del territorio, il cui iter procede spedito: proseguono gli interventi propedeutici relativi al lotto 1, con l’ormai prossima approvazione della progettazione esecutiva e il successivo avvio dei lavori, mentre è quasi completato il percorso autorizzativo relativo allo stato di progettazione del lotto 2. Risultati concreti che confermano la volontà di accelerare il completamento di opere prioritarie per lo sviluppo infrastrutturale della Campania”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante che ha incontrato il Commissario straordinario della Ss372 Telesina, Eutimio Mucilli. A margine della riunione il Sottosegretario ha anche ricevuto il sindaco di Caianello, Lamberto Di Caprio. “Nello specifico, i lavori del lotto 1 da San Salvatore Telesino a Benevento - aggiunge Ferrante - potranno finalmente prendere il via superando gli ostacoli che negli scorsi anni avevano frenato la realizzazione. Un passo in avanti di fondamentale importanza, atteso da tempo dalle comunità locali, per il quale ho lavorato con il più assiduo impegno. Anche per il lotto 2, da Caianello a San Salvatore Telesino, le attività procedono secondo cronoprogramma e, completate a breve tutte le autorizzazioni previste, si potrà procedere con la fase realizzativa. Recependo le istanze del territorio, sto inoltre portando avanti delle interlocuzioni con Anas per l’approfondimento di soluzioni tecniche atte a mitigare l’impatto degli interventi di ammodernamento della Telesina sul tessuto urbano e produttivo. Continuerò a lavorare - ha concluso Ferrante - per velocizzare la realizzazione delle opere commissariate e ridurre i divari infrastrutturali in Campania”.