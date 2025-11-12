Convegno "Oltre il logo, il marchio come patrimonio aziendale Il convegno alla Camera di Commercio di Benevento

La Camera di commercio Irpinia Sannio è lieta di annunciare che domani, 13 novembre, presso la sede camerale in Benevento alla piazza IV Novembre, 1 a partire dalle ore 10 si svolgerà l’evento dal titolo: “Oltre il logo, il marchio come patrimonio aziendale -dalla registrazione agli incentivi per la crescita”.

L’ obiettivo è quello della valorizzazione dell’innovazione delle PMI e si terrà in partnership con l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Benevento.

Nel corso dell’evento saranno illustrati i requisiti di validità dei marchi secondo il Codice della proprietà industriale, le strategie di tutela attraverso casi giurisprudenziali recenti e presentate le opportunità di finanziamento pubblico disponibili attraverso i prossimi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per l’annualità 2025.

L’iniziativa rientra nella collaborazione quotidiana che il sistema delle Camere di commercio intrattiene con la Direzione generale per la Tutela della proprietà Industriale (DGTPI) – Ufficio italiano marchi e brevetti (UIBM), anche attraverso Unioncamere, volta alla protezione ed alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale come parte fondamentale del patrimonio aziendale rafforzando l’identità dell’impresa.

L’incontro vedrà la presenza del Commissario Straordinario dell’Ente, Girolamo Pettrone e del Presidente dell’Ordine di Commercialisti, Fabrizio Russo; relatore Marco Barbone, esperto di diritto di Proprietà industriale.