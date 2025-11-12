Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento: nasce il Coro di Voci Bianche Importante iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento annuncia con entusiasmo la nascita del Coro di Voci Bianche, una nuova e importante iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, che rappresenta un passo significativo nel percorso di educazione musicale e culturale del territorio sannita.

Il coro sarà diretto dal Maestro Pietro Cece e curato dal Dipartimento di Didattica della Musica, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’esperienza formativa unica: la scoperta della propria voce, l’ascolto reciproco, il senso di appartenenza a un gruppo e la gioia del fare musica insieme.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche ai non iscritti al Conservatorio, e non è prevista alcuna tassa di partecipazione. Si tratta di un’iniziativa pubblica, inclusiva e gratuita, che intende avvicinare i bambini al linguaggio universale della musica, favorendo la crescita armoniosa della persona attraverso il canto corale.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino al 30 novembre 2025. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito ufficiale del Conservatorio, nella sezione modulistica.

“Con questo coro - ha dichiarato Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio “Nicola Sala” - apriamo le porte del Conservatorio ai più piccoli, perché crediamo che la musica sia un diritto e un dono che deve accompagnare la crescita di ogni bambino. Cantare insieme significa imparare il rispetto, la disciplina, l’ascolto e la bellezza della condivisione”.

“Il Coro di Voci Bianche - ha commentato Nazzareno Orlando, Presidente del Conservatorio - rappresenta un segno concreto dell’impegno del Conservatorio nel promuovere l’inclusione e l’educazione musicale sin dalla tenera età. È un investimento culturale e umano che guarda al futuro con fiducia e passione”.