Open Day per la prevenzione del diabete dell’Asl di Benevento Screening gratuiti e consulenze specialistiche il 15 novembre nei centri Antidiabete del territorio

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2025, l’ASL Benevento promuove una giornata di Open Day dedicata alla prevenzione, diagnosi precoce e informazione sul diabete, con accesso libero e gratuito per tutti i cittadini.

Sabato 15 novembre, dalle ore 9 alle 14, saranno aperti al pubblico i Centri Antidiabete e gli ambulatori delle seguenti sedi: Benevento – Ambulatorio Via Mascellaro; Airola – CAD via Sannita; Morcone – Poliambulatorio via Roma; San Bartolomeo in Galdo – Poliambulatorio via Costa.

Durante la giornata sarà possibile: aderire ai programmi di screening per la prevenzione del diabete; ricevere consulenze specialistiche e informazioni sugli stili di vita salutari; accedere a materiale informativo dedicato alla gestione e al monitoraggio della patologia diabetica.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Mondiale del Diabete (World Diabetes Association), rientra nel calendario delle attività promosse dall’Azienda sanitaria per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al diabete e sull’importanza della prevenzione.

Con gli Open Day del 15 novembre, l’ASL Benevento conferma il proprio impegno nel favorire la diagnosi precoce e il coinvolgimento diretto dei cittadini, proseguendo nel percorso di promozione della salute e di vicinanza al territorio.



