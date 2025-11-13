Rigenerazione urbana e sostenibilità: due premi per lo studio sannita OFFTEC A Baku e Kyoto per Loreto District a Santa Maria a Vico e riqualificazione piazza Duomo a Benevento

Nuovi riconoscimenti internazionali per lo studio OFFTEC, fondato e diretto dall’architetto Flavian Basile, presidente anche di Ance Benevento, che si conferma tra le realtà più premiate del panorama architettonico italiano grazie a una progettazione che coniuga visione contemporanea, rigenerazione territoriale e sostenibilità concreta.

Alla VII edizione del Baku International Architecture Award, promosso dalla Union of Architects of Azerbaijan e supportato dalla UIA – International Union of Architects, OFFTEC è stato premiato per il progetto Loreto District a Santa Maria a Vico (CE), un intervento che nasce dall’esigenza di ricucire un sistema urbano marginale, segnato da degrado e infrastrutture incoerenti, attraverso un processo integrato di valorizzazione spaziale e sociale.

Il progetto si configura come una strategia di riconnessione: tessere insieme tessuti urbani frammentati, recuperare superfici in disuso, ridefinire la relazione tra spazio pubblico e funzioni collettive. Il linguaggio architettonico è misurato e contemporaneo, segnato da linee organiche che richiamano il paesaggio montano circostante. L'obiettivo è promuovere una nuova identità urbana, migliorare la vivibilità e favorire la coesione sociale attraverso spazi inclusivi, riconoscibili e accessibili.

Il Kyoto Global Design Award 2025 ha invece premiato il progetto Piazza Duomo (Benevento) nella categoria Environment, per il suo valore culturale e ambientale nella trasformazione dello spazio pubblico. A rendere ancora più rilevante il premio è la segnalazione diretta da parte della Global Sustainable Association (GSA), che ha proposto la candidatura e coperto i costi di nomina, riconoscendo l’impatto concreto del progetto sul piano della sostenibilità urbana.

“Piazza Duomo – spiegano dalla OffTec - è infatti un intervento di rigenerazione urbana che opera sul costruito, puntando sul riuso e sulla riorganizzazione della quasi totalità delle cubature esistenti per restituire valore e vitalità al centro cittadino. L’intervento inserisce, in una dimensione urbana, oltre 500 m2 di giardino pensile come dispositivo ecologico per la mitigazione microclimatica, l’incremento della biodiversità e l’assorbimento di circa 2 tonnellate di anidride carbonica per anno.

Il progetto persegue principi di sostenibilità ambientale, promuovendo un nuovo equilibrio tra architettura, natura e spazio pubblico. La copertura verde e fotovoltaica conta una produzione stimata di 36.000 kWh/anno, consentendo di ridurre l’impronta energetica e favorire l’autosufficienza dell’intero complesso.

Piazza Duomo, dunque, rappresenta un modello di rigenerazione sostenibile basato su qualità architettonica e riduzione del consumo di suolo, capace di trasformare il cuore della città in un laboratorio di innovazione urbana ed ambientale. Con questi nuovi traguardi, OFFTEC porta a cinque i premi internazionali ricevuti nel 2025, dopo i riconoscimenti ottenuti ad Atene, Parigi e Madrid, posizionandosi come uno degli studi italiani più attivi nella definizione di una nuova cultura del progetto”.