Il Segretario generale aggiunto dell aUil Trasporti, Cosimo Pagliuca torna a denunciare lo stato in cui versano le strade in città. “Un cantiere aperto senza soluzione di continuità – denuncia il sindacalista -. Tutto questo provoca un rallentamento delle corse degli autobus urbani, che molto spesso accumulano ritardi notevoli con grave pregiudizio per gli utenti. Inoltre, va aggiunto la mancanza assoluta di Vigili Urbani per far defluire il traffico cittadino. Alla luce di quanto esposto, si chiede un incontro urgente con gli organi preposti, al fine di trovare un’alternativa al caos cittadino, che sistematicamente attanaglia la percorrenza degli autobus urbani”.
Viabilità, cantieri e caos traffico a Benevento: l'ira della Uil trasporti
"Situazione che provoca rallentamenti al servizio trasporto pubblico: chiediamo incontro urgente"
Benevento.