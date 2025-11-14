Aziende e studenti insieme: Pmi Day con oltre 500 giovani coinvolti - VIDEO FOTO - Iniziativa Confindustria Benevento. Conoscere realtà produttive e migliorare contesto sociale

PMI DAY 2025 si è chiuso questa mattina con la partecipazione di oltre 500 studenti – in presenza e collegati da remoto - e il coinvolgimento di tredici imprese associate a Confindustria Benevento, che hanno aperto le porte dei propri stabilimenti per una giornata all’insegna della scoperta, dell’incontro e della condivisione con l'obiettivo principale di far conoscere le realtà produttive che possono assumere giovani correttamente formati nel territorio di appartenenza.

Ed infatti il titolo di questa edizione è stato proprio “Scegliere... di restare, di tornare, di includere”.

Il PMI DAY è ormai un appuntamento simbolo per il mondo delle piccole e medie imprese: una giornata in cui le aziende si raccontano, accogliendo studenti e i docenti per mostrare come nasce il valore del “fare impresa”, quante opportunità offre il territorio e quanto impegno quotidiano si cela dietro la crescita economica del Paese.

Attraverso un’esperienza diretta in azienda, i giovani hanno potuto incontrare i protagonisti del mondo produttivo, osservare da vicino i processi che danno vita a prodotti e servizi e conoscere le persone che, con passione, competenza e creatività, costruiscono il futuro industriale del Sannio.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Scegliere”, è stato interpretato da Piccola Industria Confindustria Benevento in tre chiavi di lettura: scegliere di restare, scegliere di tornare e scegliere di includere. Tre messaggi forti, che invitano i giovani a credere nel territorio, a valorizzarne le risorse e a farne parte attiva, senza escludere nessuno.

Il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, a cui sono state affidate le conclusioni, ha sottolineato l’importanza di migliorare il contesto sociale per poter offrire ai giovani l’opportunità di scegliere con consapevolezza. “I giovani non sono dei sacchetti da riempire. Serve il loro coinvolgimento e serve dare loro la possibilità di fare esperienze reali”.

“Questo è il primo PMI DAY che vivo nel ruolo di Presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento – racconta Clementina Donisi – e ho potuto constatare personalmente quanto questo appuntamento sia importante non solo per gli studenti, ma anche per i docenti. È un’esperienza immersiva nel mondo produttivo, un’occasione per ascoltare storie di imprenditorialità raccontate dai diretti protagonisti, uomini e donne che con dedizione e coraggio portano avanti le loro aziende contribuendo al benessere della collettività.

Il PMI DAY si conferma così un evento ormai consolidato tra le iniziative della Piccola Industria: una manifestazione capace di avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro, di valorizzare le imprese locali e di promuovere la cultura d’impresa come motore di sviluppo e innovazione per l’intero territorio sannita.

Oggi abbiamo lanciato l’idea del PMI DAY delle Imprese centrata sul tema della conoscenza reciproca tra imprese e della contaminazione di esperienze. Il format punta a creare occasioni strutturate di incontro e conoscenza diretta tra imprenditori, con l’obiettivo di favorire la contaminazione positiva di esperienze, competenze e idee e di stimolare la nascita di sinergie e collaborazioni produttive. Conoscersi per crescere!”

Anche quest’anno il PMI DAY si è completato con la somministrazione di un questionario sottoposto ai ragazzi dopo le visite aziendali volto a raccogliere le impressioni degli studenti.

A presentare l’indagine Letizia Rillo che assieme a Felice Corrado e Gianvincenzo Petriella hanno lavorato in qualità di Comitato PMI DAY per la riuscita dell’iniziativa.

Letizia Rillo ha illustrato con delle slide come percepiscono i giovani le imprese, come ritengono che le stesse possano comunicare meglio le proprie attività ma soprattutto quali possono essere i motivi che spingono una persona a scegliere di fare impresa.

Il sindaco Clemente Mastella ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra imprese, politica e amministratori affinchè si possano offrire e sviluppare concrete possibilità per i giovani.

Ad intervenire sul tema: Scegliere di Restare” Davide De Pasquale - CEO Intelligentia e Presidente Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica; sul tela “Scegliere di Tornare” Alessandro Guerrera - Easyvia srl - “Scegliere di Includere” Rossella Andreozzi, Coordinatrice Gruppo Minerva Federmanager NA-AV- BN – CE, Presidente UNAVIA, Responsabile Risk Management Governance LEONARDO.

A confrontarsi su quanto emerso Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), il professore Giuseppe Acocella (Rettore Unifortunato); il professore Nicola Fontana (Prorettore Unisannio); la professoressa Giovanna Rossi.

LE AZIENDE

Le aziende che hanno aderito al PMI DAY sono: Benevento Calcio srl; Car Segnaletica stradale srl; Cosmind srl; Erbagil srl; G8 Mobili srl; Geieffe srl; Idroambiente srl; La Fortezza Società Agricola srl; Microgame spa; Mangimi Liverini spa; Laer spa; Powerflex srl; Relax spa.

Gli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa sono: Il Liceo Scientifico Gaetano Rummo; IIS “Galilei Vetrone” – Liceo Scientifico; IIS “Galilei Vetrone” – CAT (ex Geometra); IPSAR “Le Streghe”; ITI “G. Bosco Lucarelli”; Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo; IIS Telesi@; IIS Enrico Fermi; IIS AM De Liguori.

Nel corso dell’iniziativa si è provveduto ad estrarre a sorte l’Istituto che parteciperà al PMI DAY Regionale programmato per il prossimo 20 Novembre a Napoli nell’Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini.