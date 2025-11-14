Frana provinciale Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore: al via i lavori La messa in sicurezza comincerà entro la prossima settimana

Entro la prossima settimana cominciano i lavori per la messa in sicurezza di un tratto dell’arteria provinciale n. 89 tra Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore interessata da una frana con un fronte di circa mt. 30. lineari.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha avuto un briefing con i Sindaci Raffaele Di Lonardo e Carlo Giuseppe Iannotti in merito al ripristino delle condizioni di sicurezza nella percorribilità della strada provinciale.

L'intervento, che con la supervisione del Settore Infrastrutture della Provincia sarà posto in essere comprende il disfacimento del piano viabile ed il suo rifacimento al fine di risolvere la problematica, rientra nel programma denominato "Interventi di manutenzione del comparto 4 - lavori di messa in sicurezza", finanziato dal Ministero

delle Infrastrutture con proprio Decreto n. 123/2020. Il programma concerne le Strade provinciali n. 117, n. 114, n. 121 e n. 92.