Asl, poliambulatorio mobile nel distretto di S. Giorgio del Sannio

Prevenzione oncologica, ecco il calendario delle visite: coinvolti i 19 comuni del distretto

Benevento.  

Proseguono le attività di promozione della salute e della prevenzione dell’Asl Benevento nel segno dello slogan “Sannio in Salute”. Da domani il poliambulatorio mobile sosterà nei 19 comuni del Distretto di San Giorgio del Sannio, con prima tappa a San Giorgio del Sannio, dove rimarrà per tre giorni consecutivi.

I cittadini potranno aderire agli screening oncologici gratuiti e ad accesso libero, disponibili dalle 9 alle 18, rivolti alle fasce d’età previste dai programmi nazionali: Cervice uterina, donne 25–64 anni; Colon retto, uomini e donne 50–69 anni; Mammella, donne 50–69 anni.

"La diffusione della cultura della prevenzione rappresenta uno strumento essenziale per la tutela della salute pubblica. La prevenzione salva la vita e la diagnosi precoce consente di individuare tempestivamente eventuali patologie, migliorando in modo significativo le possibilità di cura".

 

