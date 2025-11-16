Asl, poliambulatorio mobile nel distretto di S. Giorgio del Sannio

Proseguono le attività di promozione della salute e della prevenzione dell’Asl Benevento nel segno dello slogan “Sannio in Salute”. Da domani il poliambulatorio mobile sosterà nei 19 comuni del Distretto di San Giorgio del Sannio, con prima tappa a San Giorgio del Sannio, dove rimarrà per tre giorni consecutivi.
I cittadini potranno aderire agli screening oncologici gratuiti e ad accesso libero, disponibili dalle 9 alle 18, rivolti alle fasce d’età previste dai programmi nazionali: Cervice uterina, donne 25–64 anni; Colon retto, uomini e donne 50–69 anni; Mammella, donne 50–69 anni.
"La diffusione della cultura della prevenzione rappresenta uno strumento essenziale per la tutela della salute pubblica. La prevenzione salva la vita e la diagnosi precoce consente di individuare tempestivamente eventuali patologie, migliorando in modo significativo le possibilità di cura".