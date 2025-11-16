Giornata Mondiale della Prematurità, il Fatebenefratelli si colora di viola Il convegno: “Piccoli guerrieri, grandi sfide: la prematurita’ tra scienza, diritti e vita”

“Un bambino su dieci nasce prematuro nel mondo, una realtà che richiede cure e attenzioni speciali per la salute dei neonati e il benessere emotivo delle loro famiglie”. Così in una nota dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento che in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebrerà il 17 novembre, si prepara ad un'importante iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa delicata tematica.

Lunedì 17 novembre, dunque, il prospetto principale della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli si illuminerà di viola, colore simbolo della prematurità a livello globale, per richiamare l'attenzione su questi "piccoli guerrieri" che affrontano la vita con una partenza anticipata. Questa data, riconosciuta a livello internazionale, mira a dare voce ai bisogni dei neonati prematuri e delle loro famiglie, promuovendo consapevolezza e sostegno.

Lo stesso giorno, dalle 9 alle 14, si terrà presso la Sala Conferenze dell'Ospedale un convegno dal titolo eloquente: “Piccoli guerrieri, grandi sfide: la prematurita’ tra scienza, diritti e vita”.

L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, ospiterà un team multidisciplinare di professionisti della Terapia Intensiva Neonatale del Sacro Cuore – da neonatologi a infermieri, psicologi, ginecologi, ostetrici e altri operatori sanitari – affiancati da esperti esterni e dalle testimonianze dirette dei genitori di questi piccoli pazienti.

“L'obiettivo – spiegano dal nosocomio sannita - è esplorare la prematurità sotto diverse angolazioni, dalla ricerca scientifica alla tutela dei diritti, fino all'impatto sulla vita quotidiana delle famiglie. "Ritengo urgente e necessaria una migliore assistenza sanitaria e politiche sanitarie e di supporto per tutti i bambini del mondo", ha commentato il dottor Rabuano, Direttore della UOC di Pediatria/Neonatologia/UTIN del nosocomio beneventano.

Giornata mondiale della Prematurità

Un neonato è considerato prematuro se nasce prima della 37ª settimana di gestazione. Sebbene molti non manifestino problemi a lungo termine, quelli nati molto pretermine (prima delle 32 settimane) presentano rischi maggiori, in particolare a livello cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico.

“L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli si distingue per un approccio che pone al centro il legame familiare. Promuove attivamente pratiche come il contatto pelle a pelle tra madre e neonato, l'allattamento materno e il rooming-in, che non solo garantiscono maggior comfort a neonati e genitori, ma contribuiscono anche a ridurre i tempi di ospedalizzazione, favorendo una ripresa più rapida e un futuro più sereno.

Il tema della Giornata Mondiale della Prematurità 2025, "Give preterm babies a strong start for a hopeful future" (Dare ai neonati pretermine un inizio forte per un futuro di speranza), sottolinea l'importanza cruciale di un supporto specializzato e tempestivo fin dai primi momenti di vita. La Giornata, rappresentata anche da una simbolica linea di calzini (un piccolo paio viola tra nove normali), ci ricorda che ogni sforzo è fondamentale per offrire a questi bambini un inizio forte per un futuro di speranza. Un ringraziamento per la collaborazione attiva anche all'Associazione delle Donne per la salute”.