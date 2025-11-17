Collaboratori amministrativi Asl: la Cisl chiede intervento urgente La richiesta di Petrucciani

È una richiesta di intervento urgente quella avanzata dalla CISL FP Irpinia-Sannio per lo scorrimento della graduatoria per Collaboratori Amministrativi Categoria D della ASL Benevento, a rischio esclusione.

Sonia Petrucciani, Segretario Generale della CISL FP Irpinia – Sannio, aveva già nel mese di luglio espresso le proprie perplessità e contrarietà rispetto alle richieste di convenzione per l’utilizzo di graduatorie concorsuali da parte di altre aziende sanitarie campane che tentavano di ignorare analoga e precedente procedura conclusasi presso la ASL di Benevento con la definitiva affissione della graduatoria dei vincitori e degli idonei per collaboratori amministrativi di categoria D. Una graduatoria che cronologicamente aveva ed ha tuttora, una priorità cronologica di utilizzo essendo la prima cui attingere “prioritariamente e obbligatoriamente” in ottemperanza a quanto disposto dalle linee guida regionali. Ad oggi tale avvertimento lanciato dalla Segretaria Generale della CISL assume carattere cogente stante la decisione delle Aziende Sanitarie di utilizzare convenzioni con altri enti terzi, per il reclutamento dei collaboratori amministrativi, anziché attingere alle graduatorie esistenti, ledendo così il principio di priorità temporale nell’utilizzo delle graduatorie pubbliche, principio che dovrebbe essere rispettato da tutte le Amministrazioni Pubbliche, specialmente in ambito sanitario, dove la carenza di personale è un tema cruciale.

“Le massime Autorità in campo sanitario hanno il dovere di garantire parità di trattamento e trasparenza nei processi di reclutamento pubblico, tutelando i territori più deboli e assicurando che le graduatorie siano utilizzate nel rispetto dell’ordine cronologico e con la debita considerazione per territori altrimenti emarginati. È per questo motivo che chiedo un intervento urgente e diretto, volto ad assicurare l’utilizzo prioritario della graduatoria dell’ASL Benevento all’interno del territorio regionale, prima di ogni autorizzazione o utilizzo di convenzioni anche extra-regionali. È discutibile e inaccettabile tale sovvertimento se si considera che molte aziende sanitarie campane presentano ancora oggi carenze significative di personale amministrativo, in particolare nelle province interne.

In rappresentanza della CISL FP IRPINIA - SANNIO esprimo vicinanza agli idonei della graduatoria dell’ASL di Benevento e mi dichiaro pronta ad adire le vie legali a tutela dei diritti soggettivi dei nostri iscritti, anche alla luce del fatto che nella totalità dei casi finora andati in giudizio, i ricorrenti hanno visto riconosciuta fondatezza e legittimità delle proprie istanze.

Il rischio concreto è che, nel territorio di Benevento, dopo anni di attese per un concorso pubblico, i vincitori e gli idonei restino esclusi dalle assunzioni, mentre posti a loro destinati vengono occupati da candidati di altre graduatorie e di altre regioni, con gravi ripercussioni anche sul piano della continuità assistenziale e dei servizi. Non possiamo permettere che si svuoti di significato il valore del merito, dell’equità territoriale e della trasparenza – prosegue la Segretaria Petrucciani –.

Si dia priorità alla graduatoria ASL Benevento, come previsto dalla normativa, altrimenti verrà meno ogni fiducia nel sistema pubblico”. La CISL FP Irpinia Sannio chiede alla Regione Campania e agli organi competenti compresi I Direttori Generali delle rispettive Aziende interessate, di intervenire con urgenza annullando in autotutela ogni atto penalizzante gli aventi diritto, ristabilendo criteri chiari e rispettosi del principio di anzianità delle graduatorie, evitando che il territorio sannita venga ancora una volta messo ai margini. Per la CISL FP la tutela dei lavoratori non è negoziabile e ovviamente in assenza di immediato e positivo riscontro, si rappresenta che la battaglia per la giustizia amministrativa e il rispetto delle regole continuerà senza alcun indugio in ogni sede”.