Elezioni regionali: ecco le scuole chiuse per ospitare i seggi a Benevento

Disposta la chiusura dei plessi scolastici che ospitano i seggi a partire dalle 14 del 21 novembre. Ad illustrare scuole e modalità è il comune di Benevento: con apposta ordinanza è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici di seguito indicati, a partire dalle ore 14 di venerdì 21 novembre e fino a tutto martedì 25 novembre 2025, al fine di consentire l’espletamento delle operazioni elettorali e la successiva sanificazione dei locali:
CONVITTO NAZIONALE - PIAZZA ROMA
SCUOLA PRIMARIA- V.LE GESU’ BAMBINO DI PRAGA
SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - VIA SANDRO PERTINI
SCUOLA PRIMARIA- CONTRADA EPITAFFIO
SCUOLA PRIMARIA - VIA PIO IX SEZ.
LICEO SCIENTIFICO G. RUMMO - VIA S. COLOMBA
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - PIAZZA RISORGIMENTO
SCUOLA PRIMARIA - VIA G. BATTISTA PIRANESI
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA - PACEVECCHIA VIA CRISTOFORO RICCI
SCUOLA PRIMARIA - S. MODESTO 2 VIA PALERMO
SCUOLA PRIMARIA - VIA NICOLA CILETTI
IST. AGRARIO MARIO VETRONE - C.DA PIANO CAPPELLE
SCUOLA PRIMARIA - VIA VALFORTORE
ISTITUTO SECONDARIO G. MOSCATI - VIA NUZZOLO