Elezioni regionali: ecco le scuole chiuse per ospitare i seggi a Benevento

Istituti chiusi dalle ore 14 del 21 novembre e fino a tutto martedì 25 novembre

Benevento.  

Disposta la chiusura dei plessi scolastici che ospitano i seggi a partire dalle 14 del 21 novembre. Ad illustrare scuole e modalità è il comune di Benevento: con apposta ordinanza è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici di seguito indicati, a partire dalle ore 14 di venerdì 21 novembre e fino a tutto martedì 25 novembre 2025, al fine di consentire l’espletamento delle operazioni elettorali e la successiva sanificazione dei locali:

CONVITTO NAZIONALE - PIAZZA ROMA                                                                                                                      
SCUOLA PRIMARIA- V.LE GESU’ BAMBINO DI PRAGA
SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - VIA SANDRO PERTINI
SCUOLA PRIMARIA- CONTRADA EPITAFFIO
SCUOLA PRIMARIA - VIA PIO IX SEZ.   
LICEO SCIENTIFICO G. RUMMO - VIA S. COLOMBA 
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - PIAZZA RISORGIMENTO 
SCUOLA PRIMARIA - VIA G. BATTISTA PIRANESI   
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA - PACEVECCHIA VIA CRISTOFORO RICCI 
SCUOLA PRIMARIA - S. MODESTO 2 VIA PALERMO
SCUOLA PRIMARIA - VIA NICOLA CILETTI 
IST. AGRARIO MARIO VETRONE - C.DA PIANO CAPPELLE 
SCUOLA PRIMARIA - VIA VALFORTORE
ISTITUTO SECONDARIO G. MOSCATI - VIA NUZZOLO 

