Allerta meteo: domani a Benevento chiusi parchi, villa e cimitero Previste pioggia e vento, l'ordinanza del sindaco

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 09:00 di domani 24 novembre e e fino alle 24 ore successive prevede raffiche di vento forti e precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura per la giornata di domani 24 novembre:

- della villa comunale e dei parchi cittadini;

- del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Contestualmente la popolazione è invitata ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento, e cioè:

· evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l'energia elettrica;

· procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti);

ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

