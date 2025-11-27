Alta Capacità, Mastella: ripristinare manto stradale danneggiato dai lavori Il sindaco scrive a Ferrovie dello Stato

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato questo pomeriggio una nota a Italferr Spa del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per chiedere "un tempestivo intervento di ripristino del manto delle strade provinciali e comunali gravemente danneggiate dai lavori per l’Alta Capacità".

La nota del sindaco Mastella a Ferrovie dello Stato

“L’Alta Capacità ferroviaria è un’opera di importanza strategica e irrinunciabile per rompere l’isolamento infrastrutturale delle aree interne. Tuttavia - scrive il sindaco di Benevento -, pur consapevole della complessità dei lavori in essere, molti amministratori mi segnalano che il passaggio frequente di mezzi pesanti ha danneggiato gravemente il manto delle strade provinciali e comunali interessate dai lavori.

È assolutamente inaccettabile che sia compromessa la sicurezza stradale in così numerosi punti della provincia e su strade fondamentali per il collegamento tra la città e centri della cinta urbana. Ricordo altresì che sussiste obbligo giuridico da parte dei concessionari dei lavori a garantire che le strade tornino in condizioni di sicurezza per la circolazione.

Sono convinto che agirete subito per rimediare ad uno stato di cose inammissibile. In mancanza di interventi tempestivi - conclude Mastella - mi vedrò costretto ad adottare tutti i provvedimenti necessari a tutela dei cittadini e della loro incolumità”.