Tirocini formativi del programma Gol: via alla presentazione delle istanze I tirocini, in numero di complessivi 50, sono da ripartire tra i Comuni appartenenti all’Ambito B1

Si rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione ai tirocini formativi nell'ambito del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). L'avviso è consultabile al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=74003

Le candidature potranno essere presentate da oggi, 10 dicembre, a giovedì 18 dicembre 2025. I tirocini, in numero di complessivi 50, sono da ripartire tra i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale B1 (Comune di Benevento capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). Il candidato potrà presentare istanza per un solo profilo e per una sola sede. Possono presentare la candidatura ai tirocini i cittadini che sono residenti nella Regione Campania; hanno un’età compresa tra 18 e 65 anni. I tirocini avranno durata semestrale, saranno suddivisi in 20 ore settimanali e sarà prevista un’indennità mensile di 500 euro. Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente tramite il portale nazionale Cliclavoro al seguente link https://cliclavoro.regione.campania.it/, accedendo con il proprio SPID, alla sezione dedicata ai Tirocini di Inclusione Sociale del Programma Gol. "E' una iniziativa importante - spiega l'assessore al Welfare e alle Politiche sociali Carmen Coppola - per potenziare i percorsi formativi e favorire così l’inclusione attiva e l’autonomia socio-lavorativa delle persone in condizioni di fragilità o svantaggio, attraverso percorsi formativi pratici, accompagnamento personalizzato e sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro", conclude Coppola.