Un grande successo per la Campagna Stelle di Natale AIL 2025 6000 sostenitori hanno scelto di essere al fianco della ricerca e dei pazienti ematologici

Grande successo per la sezione AIL di Benevento “Stefania Mottola” che a conclusione della Campagna Stelle di Natale 2025, svoltasi dal 5 all’8 dicembre, ha visto una straordinaria partecipazione da parte dei cittadini.

6000 sostenitori hanno scelto di essere al fianco della ricerca e dei pazienti ematologici, contribuendo a raccogliere: 19.000 euro circa nella città di Benevento e oltre 50.000 euro nei comuni della provincia sannita,

per un totale di circa 69.000 euro destinati ai progetti della nostra sezione. L’ottimo risultato è stato reso possibile grazie alla generosità di tutti coloro che hanno deciso di “seguire la stella” di Natale AIL nelle principali piazze di Benevento, dei Comuni della provincia e nei punti SolidAIL. La Presidente Pierangela Mottola dichiara: "Il successo di questa campagna è straordinario. Ogni Stella acquistata rappresenta un gesto d’amore, un sostegno concreto alla ricerca e un abbraccio ai nostri pazienti. Ringrazio di cuore i volontari, i cittadini, le scuole, le parrocchie, i centri commerciali, le palestre, i centri estetici, le aziende e tutti coloro che hanno scelto di essere parte di questo cammino. Insieme, guardiamo lontano". Il ricavato sosterrà i progetti AIL Benevento per l’assistenza domiciliare, il supporto psicologico e i viaggi solidali dei pazienti ematologici sul territorio sannita.