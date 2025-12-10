In bus lungo la Via Francigena per promuovere il patrimonio del Sannio L’accordo intende anche promuovere soluzioni di viaggio con un minore impatto ambientale

FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) hanno rinnovato l’accordo per promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale italiano, anche nel Sannio. Grazie alla collaborazione, chi percorrerà la Via Francigena partendo da Benevento potrà raggiungere il capoluogo sannita da 30 città italiane con il servizio FlixBus a condizioni agevolate. A sua volta, chi terminerà il cammino a Benevento avrà diritto a uno sconto dedicato per tornare a casa con FlixBus alla fine del pellegrinaggio.

L’alleanza fra l’operatore della mobilità e la Via Francigena mira a incentivare la scoperta del patrimonio con un approccio immersivo, che vuole consentire a chi viaggia di sentirsi più residente che turista.

Nel caso specifico, chi raggiungerà Benevento con FlixBus potrà incamminarsi sulla Via Francigena alla scoperta del territorio procedendo in direzione nord-ovest verso Alife, passando per i borghi di Vitulano, Telese Terme e Faicchio, o in direzione nord-est verso la Puglia, passando per la località di Buonalbergo e raggiungendo Celle San Vito.

Percorrendo a piedi le tappe sannite della Via, i viaggiatori potranno godere del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del Sannio a un passo lento e scoprire luoghi che si trovano al di fuori dei circuiti di massa, con la possibilità di stabilire un contatto più profondo con le comunità residenti e contribuire a generare opportunità concrete per le economie locali.

Studi recenti hanno quantificato i vantaggi del turismo lento, stimando fino al 51% in più di benefici economici e quasi il doppio di posti di lavoro creati rispetto al turismo di massa nelle aree coinvolte.

L’accordo intende anche promuovere soluzioni di viaggio con un minore impatto ambientale, disincentivando l’uso dell’auto privata a favore della combinazione tra viaggio in autobus e cammino a piedi. La scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto, infatti, è non solo vantaggiosa in termini di comodità, ma anche più responsabile. Grazie all’impiego di una flotta all’avanguardia caratterizzata da elevati standard ambientali, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media soltanto 27.8 g CO2 per km contro i 164 g CO2 per km dell’auto privata, riducendo l’impronta carbonica individuale dell’83%.

Attualmente Benevento è raggiungibile in FlixBus da 30 città in tutta Italia, sia nelle regioni limitrofe sia sul lungo raggio. Roma è collegata fino a cinque volte al giorno e Bari fino a tre, e sono disponibili ogni giorno corse dirette anche da Milano, Torino, Bologna, Pescara, Brindisi e Lecce. Sono inoltre operative tratte da Avellino, Caserta e Salerno, che permetteranno ai pellegrini in arrivo da questi luoghi di raggiungere con facilità il capoluogo sannita per poi incamminarsi alla scoperta del Sannio. La fermata FlixBus a Benevento si trova in Viale dei Rettori, temporaneamente in Via Domenico Mustilli.