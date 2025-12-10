App turistica per Benevento e il Sannio: presentazione a Casa Pisani L'incontro giovedì 11 dicembre alle 17

Giovedì 11 dicembre, alle ore 17:00, presso la sede dell’Archeoclub di Benevento a Casa Pisani, sarà presentata l’ultima versione dell’app Benevento, un progetto sviluppato per offrire, in un’unica piattaforma digitale, informazioni, servizi e contenuti di reale utilità per la nostra comunità e per quanti vogliano conoscere Benevento e il Sannio, e sceglierli come mete turistiche.

Alla presentazione saranno presenti il rettore dell’Università Telematica Giustino Fortunato prof. Giuseppe Acocella, il presidente provinciale del Coni avv. Mario Collarile, il presidente di Sannio Europa avv. Raffaele Del Vecchio, e l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini.

L’app contiene non solo informazioni sulla storia e sull’arte presente nel Sannio, sugli itinerari turistici e sulle risorse enogastronomiche, ma è anche un utile portale per vivere l’offerta culturale e ricreativa dell’intero territorio, utile non solo ai turisti, ma anche ai beneventani e alle tante comunità estere presenti sul nostro territorio. È un esempio virtuoso di come la tecnologia possa essere messa al servizio della cultura e del turismo, offrendo al tempo stesso un supporto concreto alla vita quotidiana dei cittadini.