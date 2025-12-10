Civico22 inaugura tre giornate dedicate all’arte e alle tradizioni natalizie L’evento si terrà nelle giornate di 11, 12 e 13 dicembre

Civico22 apre le porte della sede di Piazza Mazzini, 10 per ospitare una tre-giorni all’insegna dell’arte, della creatività e delle narrazioni che accompagnano la memoria collettiva del Natale. L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire alla cittadinanza un’esperienza culturale immersiva, capace di unire stili e linguaggi differenti in un unico percorso narrativo. L’evento si terrà nelle giornate di 11, 12 e 13 dicembre 2025, con apertura al pubblico alle 18:00. Il programma riunisce artisti e interpreti che, attraverso le loro opere, esplorano il significato spirituale, simbolico e visionario del Natale: Peppe Zotti, maestro della pittura sacra e fantasy, espone alcune delle sue opere più evocative, tra cui Orizzonte in cui si intrecciano armoniosamente visione contemporanea e spiritualità.

Carlo Davino, rinomato artigiano della tradizione presepiale, presenta i suoi presepi d’autore, espressione autentica della cultura popolare e della cura del dettaglio manuale. Grazia Luongo, poetessa, offrirà letture dedicate alla dimensione intima del Natale, tra memoria personale e sentimento comunitario.

Maria Pia Rubino e Giusy De Rienzo proporranno una narrazione audiovisiva a tema fantasy, aggiungendo al percorso una prospettiva immaginifica e contemporanea.

A commento dell’iniziativa, Civico22 dichiara: “Con questa prima iniziativa, altre ne seguiranno, desideriamo restituire alla città uno spazio di bellezza, dialogo e partecipazione. La cultura è un ponte che unisce storie, tradizioni e visioni, e crediamo che il Natale sia il momento ideale per riscoprirne la forza e il valore comunitario”.

La manifestazione rappresenta un invito aperto a cittadini, famiglie, appassionati d’arte e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale ricca di suggestioni, in un percorso che intreccia poesia, immagini e artigianato.