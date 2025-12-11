Giornata Provinciale del Ringraziamento: ecco il dispositivo del traffico Orari e strade interessati dal provvedimento

Nella mattinata di domenica 14 dicembre, in occasione degli eventi connessi alla Giornata Provinciale del Ringraziamento organizzati a Benevento, viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo saranno interdette alla sosta anche per residenti ed autorizzati, dalle ore 9:00 fino a cessate esigenze legate alla conclusione della manifestazione che prevede alle ore 12:00 una solenne celebrazione presso la Basilica Maria SS. delle Grazie con annessa benedizione finale di trattori e mezzi agricoli.



Inoltre, in concomitanza con il transito del corteo di arrivo alla Basilica Maria SS. delle Grazie, a partire dalle ore 10:00 via Vetrone, via Nenni, viale Mellusi, via Perasso, viale dei Rettori, via del Pomerio e via Posillipo saranno momentaneamente interdette al traffico per il tempo strettamente necessario.



Allo stesso modo, viale San Lorenzo, corso Dante, via Goduti, via del Pomerio, viale dei Rettori, piazza IV Novembre, viale Atlantici, via Meomartini, via Nenni e via Vetrone saranno interdette al traffico a partire dalle ore 13:30 per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo conclusivo (che partirà dalla Basilica Maria SS. delle Grazie e arriverà a via Vetrone presso il parcheggio antistante la sede di Coldiretti Benevento).