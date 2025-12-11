Benevento, le gare del vivaio e classifiche: big match under 15 col Perugia La Primavera sarà di scena a Monopoli. Trasferta in casa dell'Altamura per l'under 16 di Leone

Il weekend delle formazioni giovanili del Benevento Calcio si aprirà con la sfida tra le formazioni Primavera di Monopoli e Benevento. I giallorossi di De Angelis, reduci dalle vittorie con Salernitana e Palermo, sono a caccia di un altro risultato positivo in casa dei pugliesi. Il match si giocherà sabato, con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30. Domenica, invece, sono in programma tre incontri. L'under 16 affronterà il fanalino di coda dell'Altamura, mentre spicca il big match tra le under 15 di Benevento e Perugia. Entrambe le formazioni stanno dando vita a un campionato eccezionale, considerato che i giallorossi sono al comando della classifica a punteggio pieno, a quota 33 punti, seguiti proprio dagli umbri che di punti ne hanno 30. La sfida si giocherà alle ore 11. A seguire, alle 13:15, sarà la volta dell'under 17 di Benevento e Perugia.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli 25, Pisa 22, Pescara 20, Ternana, Spezia e Benevento 18, Bari e Monopoli 17, Avellino 16, Perugia e Ascoli 14, Catanzaro 12, Cosenza 11, Palermo e Salernitana 7, Crotone 4.

Under 17, la classifica: Ternana 24, Benevento 23, Gubbio 22, Ascoli e Latina 21, Guidonia 19, Perugia 17, Pineto e Casertana 16, Campobasso 13, Sambenedettese 8, Pianese 6, Cerignola 5, Foggia 1.

Under 16, la classifica: Benevento 21, Monopoli 16, Sorrento 13, Pineto, Casarano, Latina e Giugliano 11, Casertana e Campobasso 10, Picerno 7, Altamura 6.

Under 15, la classifica: Benevento 33, Perugia 30, Gubbio 21, Ternana, Latina e Guidonia 19, Cerignola 18, Campobasso 17, Ascoli 11, Pineto 10, Sambenedettese 9, Casertana 8, Pianese 6, Foggia 1.