La determinazione di Ricci dopo l'infortunio: "Tornerò con più voglia che mai" Il calciatore del Benevento si è affidato ai social: "È un ostacolo sul mio cammino"

L'infortunio rimediato da Ricci a Cava gli ha interrotto bruscamente la stagione. L'esterno dovrà operarsi e, successivamente, procedere con la riabilitazione. È chiaro che l'assenza forzata di Ricci sarà una brutta tegola per Floro Flores che lo stava utilizzando con costanza, anche se in corso d'opera. In poche ore, Ricci è stato inondato dai messaggi dei compagni di squadra, in particolare di Tumminello che gli ha dedicato una storia Instagram per augurargli una presta guarigione. E proprio sui social, il calciatore giallorosso ha scritto un post in cui sottolinea la voglia di tornare quanto prima a vestire la maglia giallorossa.

Benevento, infortunio Ricci: il post Instagram del calciatore

“Non è il momento che avrei voluto vivere ma fa parte del nostro sport, devo vederlo come un ostacolo sul mio cammino, niente di più. L’infortunio mi terrá lontano dal campo per un po’ ma con il sostegno della mia famiglia, della mia squadra, della società e di tutti i tifosi affronterò questo percorso con determinazione. Tornerò con più voglia che mai a correre per questi colori. Forza Benevento“.