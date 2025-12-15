Superamento limite Pm10, ordinanza di Mastella per limitare emissioni nocive Il sindaco: misure tollerabili ma controlli intransigenti

"La salvaguardia della salute della comunità è la priorità assoluta, per questo ho firmato un'ordinanza per ingiungere alcune limitazioni finalizzate a ridurre le emissioni di Pm10, dopo che è stata superata la soglia di tollerabilità e alla luce di condizioni meteo non favorevoli al rimescolamento dell'area. Le emissioni nocive in atmosfera sono causa di malattie respiratorie e danneggiano la salute: le misure sono agevolmente tollerabili, ma chiederò intransigenza nei controlli alla Polizia municipale perché è in gioco la salute di tutti e la qualità dell'aria della nostra città. A Napoli il collega Manfredi è stato costretto a provvedimenti più rigidi che riguardano anche limitazioni per alcune autovetture, auspico nella massima collaborazione di tutti affinché non ci sia bisogno di inasprire le misure di contenimento", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Quanto ai contenuti, il provvedimento sindacale, alla luce della comunicazione di Arpa Campania sul superamento del limite giornaliero di Pm 10 (nella giornata dell'11 dicembre più di 50 microgrammi/metro cubo in più della metà delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria) e della concomitante presenza di condizioni meteo che non favoriscono il rimescolamento dell’aria, ordina sull'intero territorio comunale a partire da domani 16 dicembre 2025 e fino a giovedì 18 dicembre 2025:

Divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;

Divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

Potenziamento dei controlli, ad opera della Polizia Municipale, riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

L'inosservanza comporta, salvo i casi previsti dal Codice penale, una sanzione amministrativa fino a 500 euro.